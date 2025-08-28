New York: violenta contrazione per Hormel Foods Corporation

azienda che produce e vende carne e cibo confezionato

(Teleborsa) - Ribasso per l', che tratta in perdita del 13,75% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25,48 USD e primo supporto individuato a 24,14. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,83.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)