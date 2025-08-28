Milano 17:14
Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per Hormel Foods Corporation
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda che produce e vende carne e cibo confezionato, che tratta in perdita del 13,75% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Hormel Foods Corporation rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Hormel Foods Corporation classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25,48 USD e primo supporto individuato a 24,14. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
