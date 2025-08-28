Milano
12:22
42.366
+0,04%
Nasdaq
27-ago
23.566
0,00%
Dow Jones
27-ago
45.565
+0,32%
Londra
12:22
9.211
-0,48%
Francoforte
12:22
24.024
-0,09%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 12.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: ingrana la marcia Pernod Ricard
Parigi: ingrana la marcia Pernod Ricard
Migliori e peggiori
,
In breve
28 agosto 2025 - 09.50
Grande giornata per il
colosso degli alcolici
, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,47%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: brillante l'andamento di Pernod Ricard
Parigi: scambi al rialzo per Pernod Ricard
Parigi: scatto rialzista per Pernod Ricard
Parigi: positiva la giornata per Pernod Ricard
Titoli e Indici
Pernod Ricard
+4,91%
Altre notizie
Parigi: positiva la giornata per Pernod Ricard
Parigi: scambi al rialzo per Pernod Ricard
Parigi: andamento negativo per Pernod Ricard
Madrid: ingrana la marcia Unicaja Banco
New York: ingrana la marcia Humana
Piazza Affari: ingrana la marcia il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia