Pernod Ricard prevede calo vendite nel trimestre in corso con debolezza in Cina e USA

Pernod Ricard

(Teleborsa) -, colosso francese delle bevande alcoliche, ha comunicato che ildell'(al 30 giugno 2025) ha raggiunto i 10.959 milioni di euro, con un calo organico del -3,0% (-5,5% reported), con un impatto negativo dei tassi di cambio di -277 milioni di euro, dovuto principalmente alla lira turca, al peso argentino e alla rupia indiana. L'è stato di 2.951 milioni di euro, con un calo organico dello -0,8% e un calo reported del -5,3%.La quota didel Gruppo è stata di 1.626 milioni di euro, in aumento del +10%, grazie a costi non ricorrenti significativamente inferiori rispetto all'esercizio precedente (costi non ricorrenti dovuti principalmente alla ristrutturazione, alla svalutazione del business Wine dell'anno scorso e al ripristino della svalutazione di Kahlúa). L'è stato in calo dell'8% a 7,26 euro, dovuto principalmente a un andamento sfavorevole dei tassi di cambio e a maggiori oneri finanziari.L'è stato in calo di -224 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2024, attestandosi a 10.727 milioni di euro, grazie al miglioramento del free cash flow e all'impatto positivo dei tassi di cambio derivante dall'indebolimento del dollaro statunitense. Il rapporto Indebitamento netto/EBITDA a tasso medio è aumentato a 3,3x, in gran parte a causa dell'impatto negativo dei tassi di cambio sull'utile delle operazioni ricorrenti.Pernod Ricard propone undi 4,70 euro per azione,rispetto all'anno fiscale 2024, soggetto all'approvazione degli azionisti durante l'Assemblea Generale Annuale del 27 ottobre 2025.La società spiega che l'dovrebbe essere "uncon un trend in miglioramento delle vendite nette organiche, orientato verso il secondo semestre". Si prevede un, con l'adeguamento delle scorte dei distributori negli Stati Uniti, la persistente debolezza della domanda dei consumatori e l'adeguamento delle scorte in Cina, l'impatto delle modifiche alla politica delle accise del Maharashtra in India, orientato verso il primo trimestre e la ripresa delle vendite di Cognac nei Duty Free cinesi solo a partire dal secondo trimestre.Guardando al(anni fiscali 2027-2029), la previsione è di una crescita delle vendite nette organiche, con un obiettivo di crescita compreso tra +3% e +6% annuo in media, con un'espansione annua del margine operativo organico. Si prevede che l'espansione del margine organico sarà supportata da, con un programma di ottimizzazione delle operazioni e implementazione di una struttura organizzativa adeguata alla futura.