Milano 9:33
42.628 +0,66%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:33
9.256 0,00%
24.154 +0,45%

Piazza Affari: balza in avanti Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Balza in avanti la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,89%.
