Milano 17:15
42.474 +0,29%
Nasdaq 17:15
23.665 +0,42%
Dow Jones 17:15
45.489 -0,17%
Londra 17:15
9.218 -0,41%
Francoforte 17:15
24.055 +0,04%

Piazza Affari: flessione controllata per il comparto oil italiano

In lieve calo l'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata sotto la parità a 18.868,21 punti.
