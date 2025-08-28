Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ariston Holding

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,02%.
Lo scenario su base settimanale di Ariston Holding
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Ariston Holding
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,605 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,683. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,559.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)