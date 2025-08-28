Piazza Affari: positiva la giornata per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Scambia in profit ilproduttore di yacht e superyacht
, che lievita dell'1,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sanlorenzo
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Sanlorenzo
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)