Piazza Affari: positiva la giornata per Sanlorenzo

ilproduttore di yacht e superyacht

FTSE Italia Mid Cap

Sanlorenzo

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita dell'1,99%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)