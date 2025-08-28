Milano 9:34
42.627 +0,66%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:34
9.256 +0,01%
24.152 +0,44%

Piazza Affari: positiva la giornata per Sanlorenzo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Sanlorenzo
(Teleborsa) - Scambia in profit ilproduttore di yacht e superyacht, che lievita dell'1,99%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sanlorenzo rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Sanlorenzo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```