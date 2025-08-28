Milano 14:56
USA, PIL 2° trimestre cresce più del previsto

Economia, Macroeconomia
USA, PIL 2° trimestre cresce più del previsto
(Teleborsa) - Cresce più delle attese l'economia statunitense nel 2° trimestre del 2025, con il dato del PIL che nella seconda lettura è stato indicato a +3,3% su base trimestrale rispetto al +3% della stima preliminare. Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, si confronta con il -0,5% del trimestre precedente.

Le spese personali reali, motore principale della crescita americana, sono attese in crescita dell'1,6% rispetto al +0,5% precedente e al +1,4% stimato dal consensus. Tornano a crescere i profitti delle imprese che riportano un +2% dal -3,3% del trimestre precedente.

L'indice PCE price (PCE price index), che dà un'approssimazione sulla misura dell'inflazione ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l'andamento dei prezzi, segna un +2%, più basso anche delle stime degli analisti (+2,1%) e si confronta con il +3,7% precedente. L'indice PCE core, che esclude cibi freschi ed energia, registra un +2,5%, in linea con le attese, rispetto +3,5% precedente.
