USA, PIL 2° trimestre cresce più del previsto

(Teleborsa) - Cresce più delle attese l'nel 2° trimestre del 2025, con il dato delche nella seconda lettura è stato indicato a +3,3% su base trimestrale rispetto al +3% della stima preliminare. Il dato, diffuso oggi dal, si confronta con il -0,5% del trimestre precedente.Le, motore principale della crescita americana, sono attese in crescita dell'1,6% rispetto al +0,5% precedente e al +1,4% stimato dal consensus. Tornano a crescere iche riportano un +2% dal -3,3% del trimestre precedente.L'(PCE price index), che dà un'approssimazione sulla misura dell'inflazione ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l'andamento dei prezzi, segna un +2%, più basso anche delle stime degli analisti (+2,1%) e si confronta con il +3,7% precedente. L', che esclude cibi freschi ed energia, registra un +2,5%, in linea con le attese, rispetto +3,5% precedente.