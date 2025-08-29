Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:06
23.393 -1,31%
Dow Jones 18:06
45.469 -0,37%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

A New York, forte ascesa per Edison International

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il distributore di elettricità, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,90%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Edison International più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Edison International. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 58,05 USD, con il supporto più immediato individuato in area 55,24. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 53,62.

