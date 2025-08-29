Animali a bordo: l’Italia prima in Europa grazie a Enac

(Teleborsa) -: Enac () riconosce ai nostri amici animali la possibilità diquali componenti della nostra famiglia.L’Information Paper contenente le proposte Enac, che sarà presentato il prossimo 24 settembre, a Montreal, nel corso della 42esima assemblea generale Icao (International Civil Aviation Organization),, per una condivisione Ecac (European Civil Aviation Conference), nella 74esima riunione speciale dei direttori generali, in corso a Berna.Il documento il prossimo 24 settembre, verrà illustrato a latere dell’assemblea Icao a Montreal, in uno Skytalk, dal presidente Enac Pierluigi Di Palma, dal viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e dall’ad di ITA Airways Joerg Eberhart, evidenziando come il nostro Paese siacome sancito dalla Costituzione, rendendo questi valori patrimonio di tutta la comunità internazionale dell’aviazione civile.Lo Skytalk sarà trasmessoe sarà disponibile per la visione on-demand. Per la tempestiva partecipazione in diretta vi invitiamo a registrarvi sulla piattaforma Icao Tv sin da ora al seguente indirizzo https://www.icao.tv/.