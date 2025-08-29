Milano 10:18
42.258 -0,44%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:18
9.190 -0,29%
Francoforte 10:18
23.908 -0,55%

Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,34%

Il FTSE MIB apre appena sotto la parità a 42.303,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,34%
Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,34%, a quota 42.303,17 in apertura.
