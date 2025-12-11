Milano
10:15
43.500
+0,08%
Nasdaq
10-dic
25.776
0,00%
Dow Jones
10-dic
48.058
+1,05%
Londra
10:15
9.659
+0,04%
Francoforte
10:15
24.093
-0,15%
Giovedì 11 Dicembre 2025, ore 10.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,31%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,31%
Il DAX apre appena sotto la parità a 24.055,17 punti
In breve
,
Finanza
11 dicembre 2025 - 09.05
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,31%, a quota 24.055,17 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,27%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,44%)
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,82%)
Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,97%)
Argomenti trattati
Borsa
(1379)
·
Francoforte
(292)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,15%
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,66%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,2%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,6%
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,64%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,04%
Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,21%
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto