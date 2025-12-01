Milano 28-nov
Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,43%

Il Nikkei 225 apre appena sotto la parità a 50.035,73 punti

Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,43%
Lieve ribasso per il principale indice azionario giapponese, in flessione dello 0,43%, a quota 50.035,73 in apertura.
