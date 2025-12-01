Milano
28-nov
0
0,00%
Nasdaq
28-nov
25.435
+0,78%
Dow Jones
28-nov
47.716
+0,61%
Londra
28-nov
9.721
+0,27%
Francoforte
28-nov
23.837
+0,29%
Lunedì 1 Dicembre 2025, ore 03.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,43%
Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,43%
Il Nikkei 225 apre appena sotto la parità a 50.035,73 punti
In breve
,
Finanza
01 dicembre 2025 - 01.31
Lieve ribasso per il principale indice azionario giapponese, in flessione dello 0,43%, a quota 50.035,73 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,21%
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,72% alle 03:50
Borsa: Avvio in rialzo per Tokyo, in progresso dello 0,91%
Borsa: Avvio in rialzo per Tokyo, in progresso dello 0,92%
Altre notizie
Borsa: Netto calo per Tokyo in avvio (-1,66%)
Borsa: Netto calo per Tokyo in avvio (-2,42%)
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,20% alle 03:50
Borsa: Tokyo avanza dello 0,43% alle 03:50
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,39% alle 03:50
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,65% alle 07:20
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto