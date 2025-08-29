Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:07
23.401 -1,27%
Dow Jones 18:07
45.480 -0,34%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,76%

Il CAC40 termina gli scambi a 7.703,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,76%
Si è mossa in territorio negativo Parigi, in ribasso dello 0,76%, archiviando la giornata a 7.703,9 punti.
Condividi
```