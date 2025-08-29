Milano
17:35
42.196
-0,59%
Nasdaq
18:07
23.401
-1,27%
Dow Jones
18:07
45.480
-0,34%
Londra
17:35
9.187
-0,32%
Francoforte
17:35
23.902
-0,57%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 18.24
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,76%
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,76%
Il CAC40 termina gli scambi a 7.703,9 punti
In breve
,
Finanza
29 agosto 2025 - 17.43
Si è mossa in territorio negativo Parigi, in ribasso dello 0,76%, archiviando la giornata a 7.703,9 punti.
Argomenti trattati
Parigi
(119)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,76%
