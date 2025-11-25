Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 20:59
24.947 +0,29%
Dow Jones 20:59
47.059 +1,32%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,83%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.025,8 punti

Parigi amplia la performance positiva dello 0,83% e chiude a 8.025,8 punti.
