Crolla a New York Marvell Technology

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che esibisce una perdita secca del 16,07% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Marvell Technology
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di breve periodo di Marvell Technology
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 65,44 USD. Rischio di discesa fino a 63,75 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 67,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)