Crolla a New York Marvell Technology

produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione

Marvell Technology

Nasdaq 100

Marvell Technology

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 16,07% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 65,44 USD. Rischio di discesa fino a 63,75 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 67,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)