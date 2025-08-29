Lavoro, Agea: decisione lungimirante autorizzare Inps e Inail ad assumere nuovi ispettori di vigilanza

(Teleborsa) - Il direttore generale di Agea, Fabio Vitale
, ha accolto con favore la pubblicazione del decreto del ministro del Lavoro
(di concerto con il ministro dell'Economia) che autorizza Inps
e Inail
ad assumere nuovi ispettori di vigilanza
. "Una decisione lungimirante del ministro Calderone e del Governo Meloni che segna finalmente il superamento dell'esaurimento dei ruoli, una problematica che ha avuto ripercussioni negative su tutto il Sistema-Paese – ha sottolineato Vitale –. Agea, in sinergia con l'Inps nella lotta contro il caporalato
, il lavoro nero
e lo sfruttamento
, vede in queste assunzioni un'opportunità per rendere le nostre azioni comuni più incisive e capillari".
Vitale ha aggiunto che "anche in qualità di membro del Cda Inps, con tutta la nuova governance
, fin da da subito mi sono impegnato per invertire la tendenza al depauperamento di una cultura ispettiva
consolidata, fondamentale per il presidio della legalità. Adesso dobbiamo guardare al futuro, facendo evolvere il ruolo dell'ispettore di vigilanza Inps, perché ogni territorio
ha le sue peculiarità e solo chi le conosce profondamente, come gli ispettori Inps, può fornire feedback
utili da mettere a sistema. Solo creando sinergie positive tra centro e territorio, possiamo migliorare l'efficacia della vigilanza ispettiva
".