Milano 14:26
42.242 -0,48%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 14:26
9.200 -0,18%
Francoforte 14:27
23.981 -0,24%

Londra: rosso per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che presenta una flessione del 2,52%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a JD Sports Fashion rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di JD Sports Fashion rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9981 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9585. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,038.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
