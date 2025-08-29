Londra: rosso per JD Sports Fashion

rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo

FTSE 100

JD Sports Fashion

JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,52%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9981 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9585. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,038.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)