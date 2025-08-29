Londra: rosso per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo bancario britannico
, che tratta con una perdita del 3,38%.
Lo scenario su base settimanale di Lloyds Banking Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lloyds Banking Group
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,8095 sterline. Primo supporto visto a 0,7875. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,7797.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)