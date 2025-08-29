Milano 10:22
42.266 -0,43%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:22
9.192 -0,27%
Francoforte 10:22
23.919 -0,50%

Londra: rosso per Lloyds Banking Group

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo bancario britannico, che tratta con una perdita del 3,38%.

Lo scenario su base settimanale di Lloyds Banking Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lloyds Banking Group. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,8095 sterline. Primo supporto visto a 0,7875. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,7797.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```