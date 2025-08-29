Milano 14:26
42.242 -0,48%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 14:26
9.200 -0,18%
Francoforte 14:27
23.981 -0,24%

Madrid: performance negativa per IAG

Migliori e peggiori, Trasporti
Madrid: performance negativa per IAG
(Teleborsa) - Pressione su International Airlines Group, che tratta con una perdita dell'1,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,464 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,363. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,323.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
