Madrid: giornata depressa per IAG

(Teleborsa) - Ribasso per International Airlines Group
, che presenta una flessione dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che la holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,53%, rispetto a -1,19% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Lo status tecnico di medio periodo della multinazionale del settore aereo
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 4,415 Euro, mentre i supporti sono stimati a 4,32. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)