Madrid: risultato positivo per IAG

(Teleborsa) - Avanza International Airlines Group
, che guadagna bene, con una variazione del 3,11%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico della multinazionale del settore aereo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,778 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,65. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,906.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)