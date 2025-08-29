Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:08
23.402 -1,27%
Dow Jones 18:08
45.481 -0,34%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

New York: netto calo registrato da Oracle

Migliori e peggiori
New York: netto calo registrato da Oracle
(Teleborsa) - Scende sul mercato il principale fornitore di software aziendale, che soffre con un calo del 6,73%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Oracle, che fa peggio del mercato di riferimento.


La situazione di medio periodo di Oracle resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 233,8 USD. Supporto visto a quota 218,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 248,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```