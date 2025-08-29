New York: netto calo registrato da Oracle

(Teleborsa) - Scende sul mercato il principale fornitore di software aziendale
, che soffre con un calo del 6,73%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Oracle
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di Oracle
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 233,8 USD. Supporto visto a quota 218,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 248,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)