Milano 16:33
44.752 +0,65%
Nasdaq 16:33
25.294 +1,10%
Dow Jones 16:34
48.259 +0,64%
Londra 16:34
9.886 +0,49%
Francoforte 16:33
24.291 +0,38%

In evidenza Oracle sul listino di New York

Migliori e peggiori
In evidenza Oracle sul listino di New York
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il principale fornitore di software aziendale, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,22%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Oracle, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 189,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 195,8. Il peggioramento di Oracle è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 185,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```