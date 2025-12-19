In evidenza Oracle sul listino di New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il principale fornitore di software aziendale
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,22%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Oracle
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 189,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 195,8. Il peggioramento di Oracle
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 185,3.
