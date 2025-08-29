Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:08
23.402 -1,27%
Dow Jones 18:08
45.481 -0,34%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

New York: peggiora Constellation Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco il fornitore statunitense di energia pulita, che presenta un pessimo -3,9%.

Lo scenario su base settimanale di Constellation Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro di medio periodo di Constellation Energy ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 314,6 USD. Primo supporto individuato a 303. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 326,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
