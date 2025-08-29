Milano 28-ago
42.447 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 0,00%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

PALLADIUM del 28/08/2025

PALLADIUM del 28/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Punta con decisione al rialzo la performance del metallo prezioso, con una variazione percentuale dello 0,96%.

Le tendenza di medio periodo del palladio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.118,7. Supporto stimato a 1.095,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.142,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
