Piazza Affari: andamento negativo per Juventus

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società operante nel settore del calcio professionistico, con una flessione dell'1,89%.

La tendenza ad una settimana di Juventus è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Juventus, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,956 Euro. Primo supporto visto a 2,886. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2,862.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
