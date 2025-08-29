Milano 16:22
42.247 -0,47%
Nasdaq 16:22
23.449 -1,07%
Dow Jones 16:22
45.451 -0,41%
Londra 16:21
9.202 -0,16%
Francoforte 16:21
23.951 -0,37%

Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto oil italiano
Lieve aumento per l'indice petrolifero a Milano, che si porta a 18.965,73 punti.
Condividi
```