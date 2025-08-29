Piazza Affari: in bella mostra Fincantieri

(Teleborsa) - Effervescente il principale complesso cantieristico al mondo
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,16%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fincantieri
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Fincantieri
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 20,74 Euro e primo supporto individuato a 19,76. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)