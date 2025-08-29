Milano 10:23
42.273 -0,41%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:23
9.194 -0,25%
Francoforte 10:24
23.920 -0,50%

Piazza Affari: in rally comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in rally comparto media dell'Italia
In forte aumento l'indice media italiano, che con il suo +2,5% avanza a quota 10.039,53 punti.
Condividi
```