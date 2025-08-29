Piazza Affari: movimento negativo per Banco di Desio e della Brianza

banca con sede a Desio

FTSE Italia Mid Cap

Banco di Desio e della Brianza

indice delle società a media capitalizzazione

istituto di credito tricolore

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,01%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di medio periodo dell'confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,413 Euro con primo supporto visto a 7,223. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7,147.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)