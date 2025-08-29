Piazza Affari: movimento negativo per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Sottotono la banca con sede a Desio
, che passa di mano con un calo del 2,01%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Banco di Desio e della Brianza
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo dell'istituto di credito tricolore
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,413 Euro con primo supporto visto a 7,223. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7,147.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)