Milano 13:46
42.278 -0,90%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:46
9.562 +0,23%
Francoforte 13:46
23.217 +0,54%

Piazza Affari: risultato positivo per Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Banco di Desio e della Brianza
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca con sede a Desio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Banco di Desio e della Brianza mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,5%, rispetto a -0,43% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico dell'istituto di credito tricolore è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,63 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```