Piazza Affari: risultato positivo per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca con sede a Desio
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Banco di Desio e della Brianza
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,5%, rispetto a -0,43% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico dell'istituto di credito tricolore
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,63 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)