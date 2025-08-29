Piazza Affari: si muove a passi da gigante MFE A

(Teleborsa) - Protagonista la società media e di comunicazione italiana
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che MediaForEurope
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,59%, rispetto a +1,46% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
La tendenza di breve di MFE A
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,204 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,048. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)