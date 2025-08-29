Milano 10:24
42.272 -0,41%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:24
9.193 -0,25%
Francoforte 10:25
23.918 -0,51%

Piazza Affari: si muove a passi da gigante MFE A

(Teleborsa) - Protagonista la società media e di comunicazione italiana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,10%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che MediaForEurope mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,59%, rispetto a +1,46% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


La tendenza di breve di MFE A è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,204 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,048. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,36.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
