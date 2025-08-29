Milano 14:26
Prezzi consumo Germania (MoM) in agosto

Prezzi consumo Germania (MoM) in agosto
Germania, Prezzi consumo in agosto su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era 0%).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
