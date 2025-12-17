Milano 12:16
44.231 +0,55%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:16
9.844 +1,64%
Francoforte 12:16
24.065 -0,05%

Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in novembre
Unione Europea, Prezzi consumo in novembre su base mensile (MoM) -0,3%, in calo rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
```