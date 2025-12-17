Milano 12:14
44.242 +0,57%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:15
9.843 +1,64%
Francoforte 12:14
24.071 -0,02%

Regno Unito, Prezzi consumo (MoM) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Regno Unito, Prezzi consumo (MoM) in novembre
Regno Unito, Prezzi consumo in novembre su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era 0%).

(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
Condividi
```