Prezzi consumo Germania (YoY) in agosto

Prezzi consumo Germania (YoY) in agosto
Germania, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +2,2%, in aumento rispetto al precedente +2% (la previsione era +2,1%).
