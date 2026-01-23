Milano 22-gen
Giappone, Prezzi consumo (YoY) in dicembre

Giappone, Prezzi consumo (YoY) in dicembre
Giappone, Prezzi consumo in dicembre su base annuale (YoY) +2,1%, in calo rispetto al precedente +2,9%.

