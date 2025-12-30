Milano 12:49
Spagna, Prezzi consumo (YoY) in dicembre

Spagna, Prezzi consumo in dicembre su base annuale (YoY) +2,9%, in calo rispetto al precedente +3% (la previsione era +2,8%).
