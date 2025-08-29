Milano 12:28
Prezzi import Germania (MoM) in luglio

Prezzi import Germania (MoM) in luglio
Germania, Prezzi import in luglio su base mensile (MoM) -0,4%, in calo rispetto al precedente 0% (la previsione era -0,3%).
