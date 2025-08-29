Milano 14:27
Redditi personali USA (MoM) in luglio
USA, Redditi personali in luglio su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (in linea con le stime degli analisti).
