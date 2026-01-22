USA, a ottobre spese personali +0,5% e redditi +0,3%

(Teleborsa) - Crescono pressoché come da attese i redditi e le spese delle famiglie americane
. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali
(PCE) sono aumentati dello 0,5% a ottobre
2025 come registrato nel mese precedente, risultando in linea con le attese degli analisti.
I redditi personali
hanno registrato un incremento dello 0,3%, inferiore alle stime del mercato (+0,4%), contro il +0,4% rilevato nel mese precedente.
Il PCE price index core
, una misura dell'inflazione, evidenzia una variazione dello 0,2% su mese (in linea con le stime degli analisti e con il mese precedente) e del 2,8% su anno, uguale al consensus (+2,8%) e rispetto al +2,7% precedente.(Foto: Saulo Mohana su Unsplash)