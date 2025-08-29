Milano 10:25
42.283 -0,39%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 10:25
9.195 -0,23%
Francoforte 10:25
23.923 -0,49%

Vola a Piazza Affari Fincantieri

Grande giornata per il principale complesso cantieristico al mondo, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,16%.
