Milano 10:02
42.497 +0,71%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:02
9.205 +0,19%
Francoforte 10:01
24.012 +0,46%

A Piazza Affari corre il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Piazza Affari corre il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Avanza con forza il comparto beni industriali a Milano, che continua gli scambi a 71.668,59 punti.
Condividi
```