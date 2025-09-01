Milano 10:04
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto

Riunione sostanzialmente debole quella del 29 agosto per l'indice svizzero, che conclude gli scambi in frazionale calo a 12.187,6.

Le implicazioni di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12.217,6 con primo supporto visto a 12.159,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12.130,9.


