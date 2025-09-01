BCE, Lagarde: perdita indipendenza Fed "pericolo molto serio" per economia mondiale

(Teleborsa) - Le mosse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per rimuovere il presidente della Federal Reserve Jerome Powell o la governatrice Lisa Cook rappresentano un "". Lo ha affermato la presidente della Banca centrale europea (BCE),, in un'intervista a Radio Classique."Se la politica monetaria statunitense non fosse più indipendente e dipendesse invece dai dettami di questa o quella persona, allora credo che l'effetto sull'equilibrio dell'economia americana potrebbe, a causa degli effetti che ciò avrebbe in tutto il mondo, essere, perché è la più grande economia del mondo", ha sottolineato.Parlando dell'Europa, Lagarde ha affermato che l'obiettivo di inflazione è stato raggiunto al 2% e "continueremo ad adottare le misure necessarie per".Guardando a quello che sta succedendo in Francia, Lagarde ha detto che non si trova attualmente in una situazione che richiederebbe l'intervento del Fondo monetario internazionale (FMI), ma. La presidente della BCE ha aggiunto che la disciplina fiscale rimane imperativa in Francia e che sta esaminando con molta attenzione la situazione degli spread obbligazionari francesi."Per tutti i paesi della zona euro è, un debito gestibile. Per farlo, bisogna evidentemente che l'orientamento in termini di servizio del debito, in termini di volume del debito, sia al ribasso e rientri nei limiti di ciò che è stato concordato con i partner europei e che consiste nel controllare le proprie finanze pubbliche"."Quindi, da questo punto di vista, è evidentemente- ha aggiunto - e di conseguenza avere una traiettoria del debito che, primo, si stabilizzi, e secondo, a termine, rientri nei limiti di ciò che è stato convenuto".