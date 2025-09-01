BCE, Lagarde: perdita indipendenza Fed "pericolo molto serio" per economia mondiale

(Teleborsa) - Le mosse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per rimuovere il presidente della Federal Reserve Jerome Powell o la governatrice Lisa Cook rappresentano un "pericolo molto serio per l'economia statunitense e mondiale
". Lo ha affermato la presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde
, in un'intervista a Radio Classique.
"Se la politica monetaria statunitense non fosse più indipendente e dipendesse invece dai dettami di questa o quella persona, allora credo che l'effetto sull'equilibrio dell'economia americana potrebbe, a causa degli effetti che ciò avrebbe in tutto il mondo, essere molto preoccupante
, perché è la più grande economia del mondo", ha sottolineato.
Parlando dell'Europa, Lagarde ha affermato che l'obiettivo di inflazione è stato raggiunto al 2% e "continueremo ad adottare le misure necessarie per garantire che l'inflazione sia sotto controllo e i prezzi stabili
".
Guardando a quello che sta succedendo in Francia, Lagarde ha detto che non si trova attualmente in una situazione che richiederebbe l'intervento del Fondo monetario internazionale (FMI), ma qualsiasi rischio di caduta di un governo nella zona euro è "preoccupante"
. La presidente della BCE ha aggiunto che la disciplina fiscale rimane imperativa in Francia e che sta esaminando con molta attenzione la situazione degli spread obbligazionari francesi.
"Per tutti i paesi della zona euro è assolutamente fondamentale avere un debito sostenibile
, un debito gestibile. Per farlo, bisogna evidentemente che l'orientamento in termini di servizio del debito, in termini di volume del debito, sia al ribasso e rientri nei limiti di ciò che è stato concordato con i partner europei e che consiste nel controllare le proprie finanze pubbliche".
"Quindi, da questo punto di vista, è evidentemente determinante rispettare le regole che sono state convenute
- ha aggiunto - e di conseguenza avere una traiettoria del debito che, primo, si stabilizzi, e secondo, a termine, rientri nei limiti di ciò che è stato convenuto".