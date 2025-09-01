Milano
10:06
42.492
+0,70%
Nasdaq
29-ago
23.415
0,00%
Dow Jones
29-ago
45.545
-0,20%
Londra
10:06
9.208
+0,22%
Francoforte
10:06
24.022
+0,50%
Lunedì 1 Settembre 2025, ore 10.22
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,12%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,12%
SSE a 3.862,65 punti
In breve
,
Finanza
01 settembre 2025 - 07.08
Indice SSE +0,12% a quota 3.862,65 all'apertura pomeridiana.
Argomenti trattati
SSE
(336)
