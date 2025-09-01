Milano 10:08
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Performance positiva per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata in aumento dello 0,79% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
