Milano 10:08
42.484 +0,68%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:08
9.208 +0,22%
Francoforte 10:07
24.017 +0,48%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per United Internet

Bene United Internet, con un rialzo del 3,59%.
