Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Londra: rosso per Ocado Group

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Ocado Group
(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore online di prodotti alimentari, che presenta una flessione dell'1,93%.

L'andamento di Ocado Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3,375 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,263. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,225.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```